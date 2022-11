„Tatort“-Star kommt nach Weißenfels

Weißenfels/MZ - Viele TV-Zuschauer kennen ihn als den charismatischen Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner „Tatort“: Joe Bausch. Am Donnerstag, 17. November, liest der Schauspieler, langjährige Gefängnisarzt und True-Crime-Autor (bürgerlicher Name Hermann Joseph Bausch-Hölterhoff) aus seinem bereits dritten Buch „Maxima Culpa“. Beginn ist 20 Uhr, so die Stadtverwaltung. In dem Band gehe Bausch der Frage nach, wie Gewalttaten entstehen. Zudem er erzähl er den Fall der „Eislady“ aus Portugal, die sich von ihren dominanten Männern nur durch Mord zu befreien wusste. Oder von dem dreifachen Familienvater, der auf Jersey elf Jahre lang ein Doppelleben als Sexualstraftäter führen konnte. Auch in seinem neuen Band zeige Joe Bausch „faszinierende Täterprofile“ und „subtile Kausalitäten“ auf, die auch etwas vom zerstörerischen Drive unserer Gesellschaft offenbaren, wie es in der Ankündigung heißt.

Tickets (15,30 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr) in der Touristinformation Weißenfels (Markt 3, Tel. 03443/303070), und online über www.reservix.de