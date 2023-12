Im Rossmann in der Jüdenstraße in Weißenfels ist es im Frühjahr zu mehreren Fällen von Ladendiebstahl gekommen.

Weißenfels - Mit Fußfessel und Handschellen wird ein 40-jähriger Weißenfelser an diesem Morgen von zwei Justizmitarbeitern in den Gerichtssaal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts geführt. Kein Schwerverbrecher muss sich hier vor der Richterin verantworten, sondern ein notorischer Ladendieb. Gleich dreimal soll er im Frühjahr diesen Jahres in der Weißenfelser Jüdenstraße in der Rossmann-Drogerie, unweit seines letzten Wohnorts, Kosmetikartikel eingesteckt haben. Weil der Angeklagte schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, sitzt er seit einer Woche vor dem Prozessbeginn in der Justizvollzugsanstalt Halle ein.