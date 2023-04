Um an Beute zu kommen, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in Weißenfels die Seitenscheiben zweier Pkw eingeschlagen (Symbolbild).

Weißenfels/MZ - In der Nacht zu Dienstag ist in Weißenfels in zwei Pkw eingebrochen worden. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, standen beide betroffenen Autos in der Dr.-Benjamin-Halevi-Straße. Aus einem Wagen sei eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen worden. Nähere Angaben zu Diebesgut aus dem anderen Pkw lagen zunächst nicht vor. Der oder die Automarder hatten jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen, um ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Die Ermittlungen laufen.