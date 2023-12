In der Weißenfelser Moritz-Hill-Straße ist aus einem Auto eine Tasche gestohlen worden. Was sich darin befundet hat.

Tasche aus einem Auto in Weißenfels gestohlen

In Weißenfels ist der Polizei der Diebstahl einer Tasche aus einem Pkw angezeigt worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Aus einem Pkw, der unverschlossen in der Moritz-Hill-Straße in Weißenfels gestanden hatte, ist eine Tasche gestohlen worden. Mit der Tasche seien auch die Geldbörse und persönliche Dokumente des Besitzers verschwunden, teilte das Polizeirevier mit. Demnach hatte der Mann den Diebstahl am Mittwochvormittag angezeigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei warnt immer wieder davor, Wertsachen sichtbar oder nicht einsehbar im Auto liegen zu lassen – auch, wenn diese verschlossen sind.