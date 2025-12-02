Die Auswertung der Geschwindigkeitsmesstafel bestätigt das Empfinden des Ortsbürgermeisters.

Mit einem grünen Grinsegesicht „belohnt“ die Tafel alle Autofahrer, die sich ans Tempolimit halten. Zudem zeigt sie die Geschwindigkeit an.

Starsiedel - Exakt 50 Tage lang hing eine mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel bis vor Kurzem im Lützener Ortsteil Starsiedel. Die zeigt Autofahrern nicht nur ihre Geschwindigkeit an und „belohnt“ oder „bestraft“ mit grünen lachenden oder roten traurig blickenden Smileys, sondern sie speichert auch die gefahrenen Geschwindigkeiten.