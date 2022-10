Stromtrasse durch Lützen: So steht es um den Südostlink

Der sogenannte Südostlink wird auch durch Lützen verlaufen. Dagegen gab es vor Jahren breiten Widerstand in der Stadt. Doch der scheint kleiner zu werden.

Da hing das Banner noch: Aktivisiten vom BUND protestieren beim Transparent gegen die Stromtrasse in Gerstewitz.

Lützen/MZ - Wer durch den Zorbauer Ortsteil Gerstewitz fährt, dem sprang bis vor kurzem an einer Kreuzung noch ein riesiges „Nein“ entgegen. Das Transparent am Bauzaun gab, versehen mit gelben Warnzeichen für Hochspannung, unmissverständlich Auskunft, wogegen es sich richtete: die „Gigawatttrasse“. Gemeint ist die unter Namen Südostlink geplante Gleichstrom-Leitung im Großformat, die der Netzbetreiber 50Hertz als Erdkabel auch entlang der Lützener Dörfer verlegen will.