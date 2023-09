Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen/MZ - Es kommt höchst selten vor, dass die Stühle für Besucher im Stadtrat Lützen nicht ausreichen. In der Sitzung am Dienstag war es aber so: Knapp 30 Garagenpächter zwängten sich nebst anderen Gästen in den engen Sitzungssaal im Rathaus. Ihr Ziel: Präsenz zeigen und dem Unmut Luft machen, sagt Garagenvereinsvorsitzende Melanie Russig. Denn im Streit um die Zukunft der Garagen an der Promenade in Lützen wächst der Frust. Jetzt müssen einige Pächter mehr zahlen.