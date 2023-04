Lützen/MZ - Nachdem die Stadtratssitzung am Dienstag in Lützen die meiste Zeit eher ruhig verlief, gab es am Ende des öffentlichen Teils noch einen Eklat: Der Ortsbürgermeister von Lützen, Dietmar Goblirsch (CDU), sprach dem Stadtratsvorsitzenden und Ortsbürgermeister von Zorbau, Nico Neuhaus (Bürgerliste) seine Missbilligung aus. Grund war ein Beitrag auf Facebook, in dem sich Neuhaus über den Erstentwurf der geplanten Verteilung der Haushaltsmittel für das Jahr 2023 in Lützen beschwerte.

