Streetfood Festival in Weißenfels: So lief die Schlemmermeile am Wochenende

Zum fünften Mal jährt sich die kulinarische Meile in Weißenfels. Was 2022 geboten wurde und welche Menschen hinter den Köstlichkeiten stecken.

Blick auf die Jüdenstraße am Samstag: Zahlreiche Besucher haben das 5. Weißenfelser Streetfood- und Kleinkunstfestival besucht und sich an den Köstlichkeiten erfreut.

Weissenfels/MZ - Wenn kulinarische auf kulturelle Vielfalt trifft und die Weißenfelser Innenstadt mit Koch-Dämpfen und Akustik-Klängen belebt wird, ist es wieder so weit: In der Jüdenstraße tobt das Streetfood- und Kleinkunstfestival - dieses Jahr bereits in fünfter Auflage. Von Freitag bis Sonntag gab es wieder Musik, Kunst und Schlemmereien zu entdecken. So unterschiedlich die Angebote waren, so verschieden sind auch die Leute, die sich hier am Wochenende unter dem Motto „Von Weißenfelsern für Weißenfelser“ ins Zeug gelegt haben.