Streetart-Kunst im Einkaufcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling

Der Künstler Filip Mrvelj erstellt derzeit ein interaktives 3D-Bodenbild im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling. Warum Besucher Teil des Kunstwerks werden können.

Der Künstler Filip Mrvelj begann am Dienstagvormittag, eine Skizze für seine Zeichnung zu erstellen. Ab Freitag ist das fertige 3D-Kunstwerk im Shoppingcenter in Leißling zu bestaunen.

Leißling - Eine neue Attraktion entsteht in diesen Tagen für Besucher des Einkaufszentrums (EKZ) „Schöne Aussicht“ in Leißling. Dort entwirft der Künstler Filip Mrvelj aus Kroatien ein dreidimensionales und interaktives Bodenbild. Über das Motiv verrät der Künstler: „Ich möchte in meiner Zeichnung die Illusion erzeugen, dass sich der Boden unter den Passanten auftut zu einem riesigen Loch, über das man sozusagen springen kann.“ Der Clou dabei: Durch eine fest installierte Kamera können sich die Besucher auf dem Bodenbild fotografieren und dabei selbst Teil des Kunstwerks werden.