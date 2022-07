Straßenbeleuchtung als Feuer gedeutet: Hohenmölsenerin löst Großeinsatz aus

Hohenmölsen/MZ - Ein Fehlalarm hat in der Nacht zum Donnerstag dazu geführt, dass 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr und elf Fahrzeuge in Hohenmölsen grundlos ausrücken mussten. Um 2.13 Uhr wurde von einer Bürgerin in Hohenmölsen-Nord ein Wohnungsbrand in einem Wohnblock gemeldet, wie Stadtwehrleiter Lars Schmoranzer am Donnerstag auf MZ-Nachfrage berichtete.

