Stimmabgabe startet am Vormittag schleppend

Weißenfels - 12.15 Uhr: In Weißenfels können heute mehr als 34.000 Weißenfelser in 34 Wahlbezirken einen neuen Oberbürgermeister wählen. Vier Kandidaten stellen sich dem Wählervotum: Bernd Ostermann (SPD), Martin Papke (CDU), Veit Richter (parteilos) und Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen). Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in der Saalestadt geöffnet. Die Wahlbeteiligung war am Vormittag noch recht überschaubar. Im Wahllokal in der Turnhalle des Weißenfelser Goethegymnasiums haben beispielsweise bis 11.30 Uhr gerade mal rund 100 Wähler ihre Stimme abgegeben. Allein dort könnten heute insgesamt mehr als 1.100 Menschen mitentscheiden, wer der neue Weißenfelser Rathauschef werden soll.