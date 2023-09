Große Pläne, kaum Hoffnung Stillstand bei Sanierung: Napoleon-Stall in Kaja verfällt weiter

Der Stall am Marschall-Ney-Haus in Kaja bei Lützen ist einsturzgefährdet und verfällt immer weiter. Warum Anwohner in Großgörschen frustriert sind und jetzt ein historisches Schild nachgebaut wurde.