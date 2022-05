Stieftochter mehrmals vergewaltigt - so lange muss Sexualstraftäter aus Weißenfels hinter Gitter

Ein Mann wird in Handfesseln in den Saal des Landgerichts Halle geführt

Weißenfels/MZ - Während der Urteilsverkündung der Vorsitzenden Richterin Sabine Staron schaut der Angeklagte sie direkt an. Ohne einen Ausdruck in seinem Gesicht lässt er sich von seinem Dolmetscher ins Ungarische übersetzen, dass er gerade von der vierten Großen Kammer des Landgerichts in Halle zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sich der 41 Jahre alte Ungar aus Weißenfels des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung in zwei Fällen schuldig gemacht hat.