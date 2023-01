Mehr Arbeitslose im Burgenlandkreis - Dieses Gewerbe ist besonders betroffen

Womit die Agentur für Arbeit in Weißenfels die Zunahme begründet und wie sich die Situation in der Stadt von den anderen Regionen im Burgenlandkreis unterscheidet.

Weißenfels/MZ - Im Burgenlandkreis ist die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresende 2022 leicht gestiegen: Im Dezember waren 6.005 Menschen und damit 103 mehr als im Vormonat arbeitslos gemeldet. Das teilte die Agentur für Arbeit in Weißenfels mit.

Die Arbeitslosenquote lag somit bei 6,7 Prozent (plus 0,1 Punkte). 572 der Betroffenen seien Jugendliche gewesen. Als Grund für die Zunahme nannte Agenturchefin Simone Meißner „witterungs- und auftragsbedingte Entlassungen“ insbesondere im Baugewerbe. Für die kommenden Wochen rechne sie mit einer Stagnation am regionalen Arbeitsmarkt.

Die Quoten unterscheiden sich in Weißenfels, Naumburg und Zeitz

Kreisweit liegt die Arbeitslosenquote im Raum Weißenfels mit 6,1 Prozent (plus 0,1 Punkte im Vergleich zum Vormonat) am niedrigsten. In der Region Naumburg betrug sie 6,4 (plus 0,3) und im Raum Zeitz ist sie mit gleichbleibend 8,1 Prozent am höchsten im regionalen Vergleich.