Den zweiten Tag in Folge Stau auf der A9: Schwäne blockieren erneut Autobahn bei Weißenfels

Nachdem eine Schwanenfamilie erst am Donnerstag für Stau auf der Autobahn 9 gesorgt hat, blockierten am Freitag erneut Schwäne den Verkehr zwischen der Anschlussstelle Weißenfels und dem Kreuz Rippachtal. Was jetzt mit den Tieren passieren soll.