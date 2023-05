Schwäne auf der Autobahn Stau auf A9 - Schwanenfamilie läuft bei Lützen wieder über Autobahn

Am Donnerstag hatte eine Schwanenfamilie am Vormittag für einen Polizeieinsatz gesorgt, das gleiche wiederholte sich nun auch an diesem Freitagvormittag. Jetzt soll sich das Ordnungsamt um die Tiere kümmern.