Startschuss für Raketen und Böller

Wie sich die Menschen in der Region Weißenfels auf das große Feuerwerk vorbereiten und warum die Feuerwehr diesmal um besondere Vorsicht bittet.

Sandra Weise hat mit ihrer dreijährigen Tochter Ronja am Donnerstag einige Silvesterraketen im Weißenfelser Kaufland gekauft.

Weißenfels - Endlich wieder böllern ohne Grenzen - nach zwei Jahren Coronaeinschränkungen ist der Verkauf von Raketen, Blitzknallern und Feuerwerksbatterien in den Supermärkten gestartet. Doch wie sehr wollen es die Menschen in der Region Weißenfels vor dem Hintergrund von gestiegenen Energiepreisen und Lebenshaltungskosten in diesem Jahr krachen lassen? MZ hat sich umgehört.