Gastronomie im Burgenlandkreis Start in Eissaison: So hoch sind die Preise in Weißenfels gestiegen

In vielen Großstädten explodieren in diesem Jahr die Preise für Eis. Doch wie sieht es in Cafés in der Region Weißenfels aus? Die MZ hat sich bei den Eiscafé in Weißenfels umgehört.