Der Lassalleweg in Weißenfels liegt in Nachbarschaft eines Feldes.

Weißenfels - Die Stadt Weißenfels warnt vor einer gestiegenen Wildwechsel-Gefahr im Lassalleweg und in der Alfred-Junge-Straße. Vor Ort gebe es einen Wechsel vom Feld zur Wohnbesiedlung, warnt der Weißenfelser Stadtjäger Armin Deubel. Rehe, Füchse, Waschbären und Dachse hätten dort ihr Revier. „Verkehrsteilnehmer rechnen im städtischen Bereich nicht mit Wildtieren“, so Armin Deubel. Und doch hätten die Unfälle mit Wildtieren in dem Bereich zuletzt zugenommen. Erst im April 2023 sei der Stadtjäger zu einem Wildunfall in den Lassalleweg gerufen worden. „Ein Reh lag unter dem Auto und lebte noch“, berichtet der Stadtjäger. Das Tier musste er von seinem Leiden erlösen und töten.

Bürgerinnen und Bürger werden aufgrund der vermehrten Wildwechsel im Lassalleweg und in der Alfred-Junge-Straße nun um besondere Aufmerksamkeit gebeten. Die Stadtverwaltung Weißenfels empfiehlt, vor Ort das Tempo zu reduzieren. Außerdem prüfe die Weißenfelser Straßenverkehrsbehörde, an der Gefahrenstelle ein Hinweisschild „Wildwechsel“ aufzustellen.

Insgesamt hat die Zahl der Wildunfälle im Burgenlandkreis in den vergangenen Jahren auf ungefähr dem gleichen Niveau gelegen. Jährlich ereignen sich in der Regel etwas mehr als tausend Fälle. Statistisch betrachtet kracht es dabei besonders häufig zwischen 5 und 6 Uhr am Morgen und zwischen 21 und 22 Uhr am Abend.