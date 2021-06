Stadtbibliothek Weißenfels nun ohne Test, aber mit Abstand

Weissenfels - Die Weißenfelser Stadtbibliothek kann ab sofort wieder ohne Termin zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. Wie die Stadt weiter informierte, besteht keine Testpflicht. Auch eine Voranmeldung sei für den Besuch in der Einrichtung in der Klosterstraße nicht mehr notwendig. In der Bibliothek gelte jedoch weiterhin eine Maskenpflicht. Auch Abstandsregeln seien einzuhalten. Deshalb dürften sich zeitgleich nur eine begrenzte Anzahl von Nutzern in den Räumen aufhalten.

Ab 1. August gelten in der Bibliothek die regulären Ausleihfristen. Es gibt keine automatische Verlängerung mehr. (mz/ari)

Öffnungszeit der Bibliothek: Montag 12 bis 18 Uhr; Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Freitag 12 bis 16 Uhr