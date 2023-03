Weißenfels/MRS - Bekommen die Weißenfelser Ortschaften bald einen eigenen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung für ihre Belange? Geht es nach dem Leißlinger Ortschaftsrat, so wäre dies wünschenswert. „Grund ist, dass man auf diese Weise die Wege in der Verwaltung verkürzen könnte“, sagte der Leißlinger Ortsbürgermeister Bernd Ringmayer (CDU) in der letzten Ortschaftsratssitzung.

