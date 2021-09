Stadt Weißenfels prüft Gutachten zu Fluglärm

Der Ausbau des Airports Halle-Leipzig beschäftigt den Stadtrat in Weißenfels.

Ein Flugzeug fliegt am Flughafen Leipzig/Halle -auch die Bewohner in Großkorbetha bei Weißenfels fürchten mehr Fluglärm.

Weissenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels soll ein Gutachten zu dem vom Flughafen Halle-Leipzig ausgehenden Fluglärm prüfen. Das geht aus einem Beschluss hervor, den der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit gefasst hat. 15 Stadträte stimmten für den Beschlussvorschlag, zwölf lehnten ihn ab und acht enthielten sich der Stimme.

Mit der Erweiterung des Flughafens Halle-Leipzig soll bis 2032 eine deutliche Erhöhung der Flugbewegungen einhergehen. Obwohl ein Teil der Flugstrecken über die Stadt Weißenfels und insbesondere die Ortschaft Großkorbetha führt, hatte die Landesdirektion Sachsen die Kommune nicht an dem Planungsverfahren beteiligt. Die Begründung auf eine entsprechende Anfrage der Stadt: Aufgrund der Lage von Großkorbetha an Knotenpunkten von Bahn- und Straßenverkehr sei der Standort in Sachen Lärm bereits vorbelastet. Deshalb seien mögliche Belastungen durch zusätzlichen Flugverkehr „nicht abwägungsrelevant“.

„Die Begründung der Landesdirektion macht uns schon stutzig“

Das angestrebte Gutachten soll nun klären, ob es rechtlich zulässig war, Weißenfels im Planverfahren außen vor zu lassen. „Die Begründung der Landesdirektion macht uns schon stutzig“, sagte Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos). Auf Grundlage eines solchen Gutachtens könne die Kommune im Idealfall eine Wiederaufnahme des Anhörungsverfahrens erwirken.

Das Gutachten soll rund 7.500 Euro kosten. Über dessen Sinn waren sich die Stadträte jedoch nicht einig. Der fraktionslose Stadtrat Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen) warb vehement für ein Gutachten und verwies unter anderem darauf, dass Großkorbetha bei weitem nicht die einzige vom Fluglärm gebeutelte Weißenfelser Ortschaft sei. Nach Ansicht von Franz Patzschke, Vorsitzender der Fraktion Wir Weißenfelser/Bürger für Weißenfels/Landgemeinden, bringt ein Gutachten gar nichts. „Das ist rausgeschmissenes Geld“, sagte er im Stadtrat.