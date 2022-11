Stadt Weißenfels kommt mit Budget für Verkehrszeichen nicht aus

Wegen der Inflation reicht das geplante Geld nicht aus, mit dem Verkehrszeichen in Weißenfels bezahlt werden. Nun hat der Stadtrat über eine Erhöhung des Budgets abgestimmt.

Weissenfels/MZ/kem - Die Inflation macht auch vor dem Rathaus nicht halt. Der Stadt fehlt derzeit Geld für den Erhalt ihrer Verkehrszeichen. Für diese sind im Haushalt für das laufende Jahr unter verschiedenen Kostenstellen rund 125.000 Euro eingeplant gewesen. Dieses Budget ist aber schon Anfang Oktober vollständig ausgeschöpft gewesen. Die Verwaltung bittet den Stadtrat daher, noch einmal 20.000 Euro nachschießen zu dürfen. Dass das vorgesehene Budget nicht ausreicht, wird vornehmlich mit der Entwicklung der Stahlpreise begründet, die zuletzt um bis zu 70 Prozent in die Höhe geschossen sind. Im Finanzausschuss ist der Ausgabe am Mittwoch zugestimmt worden. Sie soll mit Mehreinnahmen an anderer Stelle gegenfinanziert werden.