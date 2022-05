Stadt Weißenfels baut neuen Verkehrsknoten am Bahnhof

Weißenfels/MZ - Eine neue Langzeitbaustelle kündigt sich in Weißenfels an: Ab 1. Juni beginnt in der Straße Am Güterbahnhof der Ausbau eines neuen Verkehrsknotens. Hinter dem Bahnhof soll bis Ende Juni 2023 eine Bus-Bahn-Schnittstelle mit mehr als 40 Park-and-Ride-Plätzen, zehn Fahrradbügeln und zwei barrierefreien Bushaltestellen für Schienenersatzverkehr entstehen. Die Straße selbst wird grundhaft ausgebaut, erhält einen Asphaltbelag und Gehweg, außerdem wird die Straßenbeleuchtung erneuert.

