Nimet Argun bei der Fassadendämmung am neuen Kita-Gebäude in Uichteritz

Uichteritz/MZ - Während Schüler und Lehrer der Uichteritzer Adam-Ries-Grundschule in den Sommerferien sind, tut sich unmittelbar vor dem Schulgebäude einiges: Stück für Stück nimmt die neue Kindertagesstätte in der Weißenfelser Ortschaft Gestalt an. 3,7 Millionen Euro investiert die Kommune in den neuen Flachbau, finanziert das Bauvorhaben dabei komplett aus der eigenen Kasse.