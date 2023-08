Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es ist ein weitgehend verwahrlostes Stück Land mitten in Weißenfels. Nun will die Stadt den Versuch wagen, langfristig Ordnung in einen Teil des ehemaligen Schlossgartens an der Zeitzer Straße zu bringen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat auf seiner jüngsten Sitzung bei zwei Stimmenthaltungen empfohlen, einen sogenannten städtebaulichen Rahmenplan für den östlichen Schlossgarten aufzustellen. Ein erster Schritt: Denkmalschützer sollen das Areal gegenüber von Schloss Neu-Augustusburg näher unter die Lupe nehmen. Zudem soll dessen Geschichte aufgearbeitet werden. Dafür will die Stadt im nächsten Haushalt 50.000 Euro einplanen.