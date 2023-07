Ursprünglich war nur die Laufbahn-Sanierung in diesem Jahr vorgesehen. Welches andere geplante Vorhaben dagegen erstmal gestrichen wird.

Stadion in Hohenmölsen: Auch Kugelstoß- und Weitsprunganlage werden erneuert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ - Neben der Laufbahn will die Stadt Hohenmölsen in diesem Jahr nun auch die marode Kugelstoß- und Weitsprunganlage im Stadion erneuern. Diese sind seit einem Jahr aufgrund ihres schlechten Zustands aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ursprünglich sollte in diesem Jahr nur die Laufbahn saniert werden, dafür hatte die Stadt vom Land Sachsen-Anhalt 90.000 Euro Fördermittel erhalten.