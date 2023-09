Zahlreiche Besucher haben am Freitag den Weg in die Innenstadt gefunden.

Hohenmölsen/MZ - Der 1. September 1284 war ein besonderer Tag für Hohenmölsen. Besonders, weil die Drei-Türme-Stadt an diesem Tag ihr Marktrecht erhielt. „Seitdem wird in Hohenmölsen der Herbstmarkt gefeiert“, sagt Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) auf den Tag genau 739 Jahre später – im Rahmen des Fassbieranstichs im Festzelt auf dem Marktplatz an diesem Freitagmittag.