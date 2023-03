Hohenmölsen/MZ - Die Bedeutung der Veranstaltung fasst Frank Keck in einem Satz zusammen: „Gäbe es keine Seiteneinsteiger, können wir die Schule zumachen“, sagt der Direktor der Sekundarschule „Drei Türme“ in Hohenmölsen. Seine Einrichtung in der Erich-Weinert-Straße ist an diesem Montagnachmittag Gastgeber einer Informationsveranstaltung für interessierte Seiteneinsteiger für den Lehrerberuf.

