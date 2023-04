Das Museum im Schloss Lützen kehrt am 22. April mit einer Sonderausstellung aus dem Winterschlaf zurück: Unter dem Thema „Jüdisches Leben“ wird die jüdische Geschichte im Burgenlandkreis und in Lützen unter die Lupe genommen.

Lützen/MZ - Das Museum im Schloss Lützen erwacht am 22. April aus dem Winterschlaf und eröffnet mit einer neuen Sonderausstellung. Unter dem Thema „Jüdisches Leben“ wird in Zusammenarbeit mit den befreundeten Städten Pappenheim (Bayern) und Gräfenthal (Thüringen) ein Einblick in das Judentum und das jüdische Leben im Burgenlandkreis und in Lützen gegeben.