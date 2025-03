Was bis dahin alles noch zu tun ist.

Die Badesaison in Lützen kann kommen

Wenn das Wetter mitspielt, könnte es schon Anfang Mai im Sommerbad Lützen wieder so aussehen.

Lützen - Auch wenn die Frühlingssonne nach draußen lockt, denkt jetzt kaum jemand schon an Badespaß. Heiko Reick bildet da eine Ausnahme, denn der Schwimmmeister des Lützener Sommerbades steckt mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison. In dieser Woche hat er die Edelstahlbecken gereinigt und zum Befüllen vorbereitet. Die Wartung der Schwimmbadtechnik ist für die Woche nach Ostern geplant.