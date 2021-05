Solidarität im Schnee: So helfen Menschen in der Region einander im Winterchaos

Weissenfels/Teuchern - Selbst zum Schneeschieber greifen kann Klaus-Dieter Hauke nicht. Als Schwerbehinderter sei er an den Rollstuhl gefesselt, erzählt er. Umso mehr freut es ihn, dass in der Geibelstraße am Montag andere beherzt den Schnee geräumt haben. Allen voran das Bauunternehmen Heinrich, das mit einem Radlader vorgefahren sei. Weitere Bürger hätten dann mit angepackt. „Die Straße ist wieder voll ...

Selbst zum Schneeschieber greifen kann Klaus-Dieter Hauke nicht. Als Schwerbehinderter sei er an den Rollstuhl gefesselt, erzählt er. Umso mehr freut es ihn, dass in der Geibelstraße am Montag andere beherzt den Schnee geräumt haben. Allen voran das Bauunternehmen Heinrich, das mit einem Radlader vorgefahren sei. Weitere Bürger hätten dann mit angepackt. „Die Straße ist wieder voll frei.

Trotz Kritik am Winterdienst: Viele Weißenfelser haben anderen Menschen im Schneechaos geholfen

Das ist bemerkenswert, was die Leute hier leisten“, meldet ein dankbarer Klaus-Dieter Hauke. Selbstverständlich sei das nicht. An anderen Stellen in der Saalestadt hätten Gehbehinderte angesichts der Schneemassen ihr Ziel am Montag gar nicht erreichen können und wieder umdrehen müssen, erzählt der Weißenfelser Rollstuhlfahrer. Aber trotz Kritik am Winterdienst in den sozialen Netzwerken, hat es in Weißenfels doch viele Menschen gegeben, die nicht gejammert, sondern angepackt haben. Gefragt gewesen ist etwa der Traktor von Winzer Patrick Gaudig aus Kriechau.



Denn zwischen Weißenfels und Burgwerben sind an der Ampelkreuzung an der Abfahrt zur Bundesstraße 91 gleich mehrere Laster steckengeblieben. Der Unternehmer zieht sie Montag mit seiner Maschine aus dem Schnee. Zuerst seien es mehrere Schweinetransporter gewesen, die er zum Weißenfelser Fleischwerk von Tönnies abschleppt. Ein Lastwagen muss von ihm aber auch in die Tagewerbener Straße begleitet werden.

Verwaltungschef plädiert für etwas Gelassenheit, wenn Post oder Müllabfuhr nicht klappt dieser Tage

Immerhin hat dieser Fernfahrer sein Ziel erreicht. In Teuchern kann die Kita am Montag nicht mit Essen beliefert werden, da der Lieferant aus Merseburg nicht durchkam. Für die Jungen und Mädchen muss daher eine Notverpflegung aus belegten Broten organisiert werden, informiert Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider. Ab Dienstag soll die Essensversorgung aber wieder wie gewohnt rollen.

Der Verwaltungschef plädiert für etwas Gelassenheit, wenn Post oder Müllabfuhr kurzfristig mal nicht reibungslos funktionieren würden. „Ich möchte auch die schöne Seite nicht vergessen zu erwähnen: Viele Menschen, vor allem die Kinder, haben sich so lange Schnee gewünscht und ich freue mich für die Kinder, dass sie nun in den Ferien diese Freude haben nach so vielen Monaten des Verzichts“, sagt er.

Bei aller Euphorie über die Winterpracht möchte er aber daran appellieren, auch weiterhin Abstand zu halten und keine großen Veranstaltungen abzuhalten. Doch vielerorts sind Besuche nun ja ohnehin erschwert. Wen wundert es da, dass im Internet schon ein neues Wort die Runde macht - der „Flockdown“. Eine Wortneuschöpfung aus Lockdown und Flock(e). (mz)