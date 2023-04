Weißenfels/MZ - Mit einer symbolischen Aktion haben Vertreter des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung der Bundeswehr am Donnerstagmorgen ein Zeichen gegen die Zerstörungswut in Weißenfels gesetzt. Die Gleichstellungsbeauftragte Anett Escher und der stellvertretende Kommandeur Dr. Bruno Most haben die Hand der Bronzefigur des Heinrich Schütz an der Stadtbank an der Marienkirche verbunden. Der Daumen der Figur war mutmaßlich von Metalldieben abgesägt worden. Vor zahlreichen Beobachtern wertete Bruno Most die Aktion als „sichtbares Zeichen der Verbundenheit“ der Bundeswehr mit der Stadt Weißenfels. „Wer sich heute an Kulturgütern vergreift, der vergreift sich morgen an Menschen“, warnte der Standortälteste der Bundeswehr und stieß damit auf einhellige Zustimmung des Weißenfelser Oberbürgermeisters. Martin Papke versicherte: „Der Daumen kommt wieder dran und wird fester sein als vorher.“

