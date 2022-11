So zünftig feiert Leißling den Martinstag

Am Freitag feierten viele große und kleine Besucher den Martinstag in der Leißlinger Kirche. Grundschüler begeisterten mit Theaterspiel.

Leißling - „Ich geh mit meiner Laterne...“ - aus vielen jungen Kehlen schallte das bekannte Lied am Freitagabend in Leißling. Dort wurde der Martinstag von zahlreichen kleinen und großen Besuchern gefeiert. Nachdem sich die jüngsten Gäste bereits am Nachmittag zum Laternenbasteln an der Leißlinger Kirche getroffen hatten, folgte später eine gemeinsame Andacht. In diesem Rahmen führten die Kinder der Leißlinger Grundschule die Martinsgeschichte mit dem Stück „Martin und die Gänse“ auf. Die kleinen Akteure ernteten viel Applaus.