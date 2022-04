So will Reichardtswerben „Dorf mit Zukunft“ werden

Reichardtswerben/MZ - Das „Herausputzen“ und „Präsentieren“ kennt man in Reichardtswerben: Bereits 2018 hat der Weißenfelser Ortsteil beim bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mitgemacht und im Landesausscheid den zweiten Platz geholt. Eine Silbertafel am Gemeindehaus erinnert heute an den Erfolg - und an den verpassten Sieg. Den will das Dorf in diesem Jahr nachholen und ist zunächst beim Wettbewerb auf Kreisebene angetreten. Am Mittwoch war dafür eine Jury des Burgenlandkreises zu Besuch und hat sich durch den Ort führen lassen.