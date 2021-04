So will ein Leipziger ein altes Kaffeehaus in der Neustadt wieder zu beleben

Weißenfels - Alecmettin Eici steht in den Räumen des alten Kaffeehauses in Weißenfels in der Merseburger Straße. Vom jahrelangen Verfall dieses Gebäudes ist kaum mehr etwas zu sehen. Die Wände sind mit Trockenbauplatten beplankt sowie verspachtelt und der feine Staub von den glatt geschliffenen und verputzten Stellen liegt an diesem Tag noch etwas in der Luft. Die Renovierungen sind Alecmettin Eici zu verdanken.

Weißenfels ist ein attraktiver Standort: Leipziger Investor erwirbt Kaffeehaus

Der 41-jährige Leipziger führt gerne durch das Haus, um zu zeigen was sich alles verändert hat. Neue Fester wurden eingebaut, genauso wie Fußbodenheizungen. Alecmettin Eici stammt ursprünglich aus der Türkei, lebt aber seit nunmehr 22 Jahren in Deutschland. Einige Zeit sei er auf der Suche nach einem Gebäude gewesen, in welches er investieren wollte.

In Weißenfels wurde er schließlich fündig und erwarb 2017 dieses Kaffeehaus. Der desolate Zustand des Gebäudes schreckte ihn nicht ab. Vielmehr habe er dahinter sofort das Potenzial erkannt, welches sich ihm in Weißenfels bot.

Dank Autobahnanbindung seien weiter entferne Großstädte wie Köln oder Frankfurt gut zu erreichen

Das Haus liege zentral an einer Kreuzung. Das Areal biete außerdem viel Raum. Etwa für Stellplätze für Pkw. Und nicht zuletzt profitiere das Grundstück auch von der Nähe zum Heuweg-Center, welches sich genau gegenüber befindet. Das waren aber noch nicht alle Vorzüge. Denn nicht nur die Lage in Weißenfels, sondern auch die Saalestadt selbst sei ein attraktiver Standort für Unternehmen und Investoren.

Das liege unter anderem daran, dass die Kommune von Städten wie Halle, Leipzig, Jena oder Gera gut zu erreichen ist. Dank der Autobahnanbindung seien selbst weiter entferne Großstädte wie Köln oder Frankfurt gut zu erreichen. Aus all diesen Gründen reifte bei Alecmettin Eici schnell der Entschluss: „Hier investiere ich.“ Zwei Jahre dauerten die Planungen, bis das Konzept stand. Das Gebäude wurde so aufgeteilt, dass im Dachgeschoss eine große Wohnung eingerichtet wird.

Die Außenfassade ist bereits saniert. Foto: Andrea Hamann-Richter

Noch zwei Monate Arbeit: Viel Sanierungsarbeit im alten Kaffeehaus

In der ersten Etage entstehen zwei große Büroeinheiten mit separaten Räumen, jeweils einer Teeküche und Toiletten. Das Erdgeschoss wurde so angelegt, dass die drei Einheiten dort vielfältig nutzbar sind. Hier könnten beispielsweise Arztpraxen, Physiotherapien, Geschäfte oder sogar wieder ein Lokal einziehen, spielt der Investor verschiedene Möglichkeiten durch.

Internetanschlüsse seien selbstverständlich vorhanden, sagt Alecmettin Eici. Er selber schätzt, dass die Bauarbeiten in zwei Monaten beendet werden könnten. Schon bis hierher war es ein weiter Weg. Denn neben umfangreichen Entkernungsarbeiten musste auch der komplett kaputte Dachstuhl des Gebäudes saniert werden.

Hausfassade bereits fertig gestellt

Bis Mieter in der Merseburger Straße einziehen können, müssen noch ein neuer Fußbodenbelag und eine zweite Treppe als Fluchtweg eingebaut werden. Die Außenanlage soll später neu gestaltet werden. Dort wird es Platz für bis zu 17 Parkplätze und eine Außensitzgelegenheit geben.

Die Hausfassade ist bereits fertiggestellt und erstrahlt in eleganten grauen, weißen und dunkelroten Farbtönen. Interessenten könnten sich gerne bei der Hausverwaltung „Exklusiv“ in Weißenfels melden. Sie betreut das Projekt. Er selber sei guter Dinge, dass in dieses geschichtsträchtige Haus nun endlich wieder neues Leben einziehen kann, sagt der Eigentümer. (mz/Andrea Hamann-Richter)