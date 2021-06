So will der Burgenlandkreis gegen den Personalmangel in der Gastronomie vorgehen

Weissenfels - Ob Koch, Küchen-Servicekraft oder Tresenkraft - der Weißenfelser Unternehmer Heiko Frischleder, der gerade expandiert, könnte gleich mehrere neue Arbeitskräfte gebrauchen. Auch ungelernte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien willkommen, warb der Betreiber des Weißenfelser Bootsverleihs in dieser Woche wieder in eigener Sache im Internet. Er hofft auf Personal für Bierwagen, Cocktailbar oder Grillbar.

Personalmangel wegen der Pandemie

Dabei gehört Heiko Frischleder zu den glücklichen Gastronomen, die in der Pandemie bisher kein Personal an andere Branchen verloren haben. Das kann längst nicht jeder von sich behaupten. In Sachsen-Anhalt hätten infolge der pandemiebedingten Schließungen nämlich rund 15 Prozent der Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe der Branche den Rücken gekehrt, schätzt Michael Schmidt. Der ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Sachsen-Anhalt und betreibt in Naumburg das Hotel und Gasthaus zur Henne. Auch in seinem Betrieb habe es Abgänge gegeben, verrät er.

Michael Schmidt überrascht nicht, dass sich einzelne Angestellte nach Monaten der Ungewissheit beruflich neu orientiert haben. Einige seien etwa in den Einzelhandel gewechselt. „Das ist für manchen eine reale Alternative“, sagt der Gastronom. Zumal das Coronavirus noch lange nicht besiegt ist. Zukunftsängste würden eben nicht nur Unternehmer umtreiben, sondern auch deren Angestellte.

Branche wird internationaler: Hoffnung auf Fachkräfte aus dem Ausland

Wie schwer es seiner Branche jetzt schon fällt, Personal zu gewinnen, unterstreicht Michael Schmidt anhand von zwei Zahlen. Zwölf Monate brauche es im Schnitt, um eine ausgeschriebene Stelle für einen Koch zu besetzen. Bis neue Restaurantmitarbeiter gefunden sind, vergehen durchschnittlich sogar 15 Monate. Lösen könne die Branche ihre Nachwuchssorgen aus Sicht des Dehoga-Präsidenten in Sachsen-Anhalt nur, indem sie noch stärker auf ausländische Auszubildende setzt. Bis diese Saat aufgeht, ist Geduld gefragt. „Das dauert natürlich drei bis fünf Jahre“, räumt Michael Schmidt ein.

In seinem Haus lernen neben mehreren Vietnamesen bereits junge Menschen aus Marokko, Tadschikistan oder Armenien. „Diese Internationalität spiegelt ja auch die Branche wider“, wirbt er. Aus seiner Sicht sollte künftig auch über Bedarf ausgebildet werden, damit sich die Branche aus sich selbst heraus erneuern kann. Zumal viele Betriebe in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren ja auch noch vor einem Generationswechsel stünden. Findet sich dann kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin, droht auch Traditionsbetrieben das Aus.

Arbeitsbedingungen in der Gastronomie sind unattraktiver für Arbeitnehmer geworden

Dass schon die Suche nach Mitarbeitern von Jahr zu Jahr schwieriger wird, das stellt auch Heiko Frischleder in Weißenfels fest. Der Personalmangel führe längst dazu, dass sich nicht mehr alle Ideen umsetzen ließen. „Wir würden gerne noch mehr machen, aber wir stoßen beim Personal an Grenzen“, gibt der Betreiber des Bootsverleihs freimütig zu. Er fungiert in diesem Jahr auch als Caterer für den Park der Sinne, wo im Sommer bei Veranstaltungen Cocktailbar und Grillwagen vorfahren sollen. All das ließe sich derzeit noch abdecken.

Immerhin haben die Weißenfelser Gastronomen während der Corona-Pandemie beim Personal wohl nur wenig Federn lassen müssen. „Ich kenne keinen, der Mitarbeiter verloren hat“, sagt der in der Saalestadt gut vernetzte Heiko Frischleder. Der glaubt auch nicht, dass die bisherige Bezahlung der Grund für den anhaltenden Personalmangel ist.

Denn die liege über dem Mindestlohn. Es sei heute für viele Arbeitnehmer eben schlicht leichter, Alternativen zu finden, bei denen man nicht am Abend oder während des Wochenendes arbeiten muss, stellt er fest. Ablesen lasse sich der Personalmangel im Gastgewerbe schon heute an der gestiegenen Zahl von Ruhetagen oder mehr Selbstbedienungsangeboten, verdeutlicht der Dehoga-Präsident. „Zuzug muss möglich sein, sonst dörrt die Branche aus“, warnt Michael Schmidt. (mz)