So will das Technische Hilfswerk aus Weißenfels Hochwasseropfern in Deutschland helfen

Weissenfels/MZ - Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Weißenfels und Halle sind am Dienstagnachmittag mit sechs Fahrzeugen vom Weißenfelser Stützpunkt aus in das Katastrophengebiet in Westdeutschland gestartet. Sie werden dort im Landkreis Ahrweiler eingesetzt. Die Region gilt als vom verheerenden Hochwasser, welches dort vor sechs Tagen wütete, besonders schlimm getroffen. Elf der ausgerückten Mitglieder gehören dem Weißenfelser und sechs Mitglieder dem Hallenser THW an.