So sollen die Weißenfelser Grundschulen für die Zukunft fit gemacht werden

Die Stadt Weißenfels will ihre Grundschulen modernisieren und digitalisieren - doch das kostet viel Geld. Wie die Kommune nun schrittweise vorankommen will.

An den Grundschulen des Landes soll das digitale Zeitalter einziehen. Auch die Stadt Weißenfels will hier nicht hintenan stehen.

Weissenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels will die Digitalisierung an ihren Grundschulen weiter vorantreiben. Die acht kommunalen Bildungseinrichtungen sollen noch bis zum Ende dieses Jahres mit jeweils einer digitalen Tafel ausgestattet werden. Darüber hat Maik Trauer, Leiter des Fachbereiches Bürgerdienste bei der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates informiert.

Digitale Tafel für Grundschulen soll 5.000 Euro kosten

In der Herder-Grundschule, die gerade umfassend saniert wird, sollen nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich sogar vier moderne Tafeln stehen. „Wir wollen damit einen Anfang machen. In den kommenden Jahren werden wir die klassischen Schultafeln weiter schrittweise durch digitale Tafeln ersetzen“, kündigte Trauer an.

Wie schnell die Grundschulen tatsächlich mit digitalen Tafeln und mobilen Endgeräten ausgestattet werden, dürfte wesentlich von der Haushaltslage der Stadt in den nächsten Jahren abhängen. Eine Tafel soll 5.000 Euro kosten. Wollte man also alle rund 80 Räume der acht Grundschulen damit ausstatten, käme man auf 400.000 Euro. Schrittweise will die Stadt zudem ihre Schulen mit mobilen Endgeräten für die Schüler ausstatten. Zunächst sollen zwölf Klassensätze Tablets beschafft werden, je einer für die kleineren, zwei Klassensätze für die größeren Grundschulen.

Gesamtkosten von rund 940.000 Euro für digitale Vernetzung aller acht Schulen

Um Tafeln und Tablets auch nutzen zu können, muss in vielen Schulgebäuden zunächst jedoch erst einmal die technische Infrastruktur aufgebaut werden. „Die Voraussetzungen sind hier an den Schulen sehr unterschiedlich“, sagte Maik Trauer bei der Vorstellung der digitalen Offensive der Stadt. Während zum Beispiel in der Berg-Grundschule das WLAN-Netz relativ gut funktioniere, liege an der Schule in Großkorbetha kein WLAN an.

Im Auftrag der Stadt hatte eine Dresdner Firma für jedes Schulgebäude ermittelt, was für die digitale Vernetzung technisch zu tun ist und wieviel das Ganze jeweils kostet. Das Ergebnis: Gesamtkosten von rund 940.000 Euro für alle acht Schulen. Aus dem sogenannten Digitalpakt des Bundes erhält die Stadt jedoch nur etwa 711.000 Euro. „Wir haben uns daher entschlossen, nur den Ausbau von sechs Schulen über die Mittel aus dem Digitalpakt zu finanzieren“, erklärte Maik Trauer.

Zeitplan für den Ausbau in den anderen Schulen steht

Die Schulen in Uichteritz und Langendorf werden hierbei nicht berücksichtigt. Der Grund: In Langendorf wird ein Neubau geplant, in Uichteritz steht mittelfristig ebenfalls ein Neubau oder eine Komplettsanierung des Schulgebäudes bevor. Damit beide Schulen nicht völlig „abgehängt“ sind, sei in den zurückliegenden Sommerferien lediglich ein provisorisches WLAN-Netz eingerichtet worden.

Der Zeitplan für den Ausbau in den anderen Schulen steht indes. Jeweils neun bis zwölf Monate werden für jede Schule gebraucht, heißt es. Im März kommenden Jahres soll die sanierte Herder-Grundschule in der Neustadt zuerst dran sein, 2023 folgen die Bergschule sowie die Bildungsstätten in Großkorbetha und Tagewerben. 2024 sind nach dem derzeitigen Plan die Einsteinschule und die Schule in Leißling an der Reihe.