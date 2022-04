So sehr setzt die Baustelle dem Eiscafé CD am Weißenfelser Schützenplatz zu

Nicole Laufer betreibt das Eiscafé CD am Schützenplatz. In diesen Wochen steht die Unternehmerin vor einer besonderen Herausforderung.

Durchfahrt verboten oder bis Baustelle frei - die Beschilderung in der Seumestraße ist für Nicole Laufer irreführend.

Weissenfels/MZ - „Wir erleben gerade unser nächstes Corona“, sagt Nicole Laufer und schaut durch das Fenster ihres Cafés auf die Baustelle in der Weißenfelser Seumestraße. Seit Mitte September ist die Straße zwischen der Fanny-Tarnow-Siedlung und der Straße Am Sausenhölzchen gesperrt, verlegt die Teucherner Firma Hiestro-Bau in dem Abschnitt Trinkwasser- und Gasleitungen.