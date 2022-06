So reagiert Tönnies auf die Wohnwünsche seiner Mitarbeiter

Weissenfels/MZ - Der Fleischproduzent Tönnies hat in den vergangenen Monaten kräftig in den Weißenfelser Wohnungsmarkt investiert. Auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung erklärte das Unternehmen, in der Saalestadt bereits mehr als 200 Wohneinheiten für seine Mitarbeiter erworben beziehungsweise angemietet zu haben. In diesen könnten rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<