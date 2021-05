So läuft der Wahlkampf in Weißenfels zu Pandemie-Zeiten

Weissenfels/MZ - Spätestens mit der Wahlbenachrichtigung in ihrem Briefkasten dürften die Bürger im Burgenlandkreis in dieser Woche an die bevorstehende Landtagswahl erinnert worden sein. Dass der Wahltag des 6. Juni näher rückt, davon künden seit Tagen aber auch schon zahlreiche Wahlplakate. Es ist ein bekanntes Bild. Alles wie immer also?

Keine Wahlstände und Versammlungen während der Bundesnotbremse

Mitnichten. Denn die Pandemie schränkt auch Bewerberinnen und Bewerber für das Direktmandat im Wahlkreis 39, der Weißenfels, Lützen und Teuchern umfasst, ein. Der SPD-Bewerber Rüdiger Erben etwa verzichtet dieser Tage bewusst auf den persönlichen Kontakt zum Wähler. Zwar ließe das Parteienprivileg Wahlinfostände auch während der Bundesnotbremse zu.

„Ich persönlich kann aber niemandem erklären, warum es Ausgangssperren und Kontaktverbote gibt und Freizeitbeschäftigungen verboten sind, während ich mich mit Tisch und Sonnenschirm und zwei Personen, die nicht zu meinem Haushalt gehören, in die Weißenfelser Jüdenstraße stellen kann“, begründet Rüdiger Erben seine Entscheidung. So lange die Bundesnotbremse im Burgenlandkreis greife, wird es seinerseits keine Wahlstände und Versammlungen geben, erklärt der SPD-Bewerber.

Neben klassischen Wahlständen auch neue Wege im Wahlkampf

Anders hält es Marcus Spiegelberg von der AfD, der bei der letzten Landtagswahl das Direktmandat in Weißenfels und Umgebung gewinnen konnte und es nun verteidigen will. Er setzt auf Infostände und direkte Gespräche. Da diese zwischen November und April pandemiebedingt nicht möglich waren, sei nun aber die Zeit knapp, ausreichend Angebote zu machen, bedauert er. Denn seiner Erfahrung nach würden die meisten Menschen eher das persönliche Gespräch suchen.

Ansprechbar sein - darum bemüht sich auch die CDU-Bewerberin Elke Simon-Kuch. So gut das in Pandemie-Zeiten eben möglich ist. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich mit einem Bürger auf der Parkbank für ein Gespräch verabredet. Neben klassischen Wahlständen hat die Unternehmerin aber auch neue Wege ausprobiert, zuletzt etwa eine Videokonferenz mit jungen Menschen. „Da war ich erfreut, dass das ganz gut angenommen wird“, berichtet die Weißenfelser Unternehmerin. Die wichtigste Aufgabe bleibe es, den Leuten zuzuhören. Ganz gleich über welchen Kanal.

Im digitalem Zeitalter scheint das klassische Wahlplakat nicht aus der Mode gekommen zu sein

Sehr stark auf digitale Kanäle setzt in jedem Fall Eric Stehr von der satirischen Partei „Die Partei“, um seine Wähler zu erreichen und zu mobilisieren. „Bei Online-Werbung fahren wir massiv auf. Zumal wir uns mit dem Internet auch ganz gut auskennen, weil wir damit aufgewachsen sind“, berichtet der Student. Doch auch klassische Wege beschreitet Eric Stehr und hat eigene Wahlplakate anfertigen lassen. „Da hängen wir aber noch etwas hinterher. Wir haben kein Unternehmen, welches das für uns macht, sondern wir hängen unsere Plakate noch selbst auf“, sagt der 20-Jährige.

Auch im digitalen Zeitalter scheint das klassische Wahlplakat also noch lange nicht aus der Mode gekommen zu sein. Dabei fällt auf, dass die Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedliche Strategien verfolgen. Während Rüdiger Erben, Elke Simon-Kuch oder auch Linke-Kandidat Mathias Baum auf ihren Einzelplakaten vornehmlich Gesicht zeigen, nutzen andere diese auch für konkrete und sichtbarere Forderungen.

Politische Forderungen oft komplex und daher besser auf einem Flyer als Plakat

Beispielsweise FDP-Kandidat Maximilian Gludau, der neben seiner Person unter anderem für eine bessere technische Ausstattung von Polizei und Justiz eintritt. Bei der Wahl der Plakate habe er nach vielen Gesprächen bewusst auf solche Themen gesetzt, die Leuten auf den Nägeln brennen, berichtet der 22-Jährige.

CDU-Bewerberin Elke Simon-Kuch hingegen setzt darauf, dass politische Forderungen oft komplexer sind und sich daher weniger für kleine Plakate und besser für Flyer oder Internetangebote eignen. „Damit das Substanz hat und nicht einfach auf Slogans reduziert wird“, argumentiert sie. (mz)