So erhalten die Wehrleute in Weißenfels mehr Schutz

Weissenfels - Die Stadt Weißenfels will in den kommenden Jahren weiter in die Ausstattung ihrer Feuerwehren investieren. Die Prioritäten dafür sollen im Brandschutzbedarfsplan festgelegt werden, der derzeit überarbeitet wird.

Bessere Ausstattung: Neues Drehleiterfahrzeug für Weißenfelser Ortsfeuerwehr

„Die Verbesserung der Ausstattung der Feuerwehren ist ein laufender Prozess. Hier kommen wir schrittweise gut voran“, schätzt Maik Trauer, verantwortlicher Fachbereichsleiter bei der Stadt, ein. Eine jüngste gute Nachricht: Das Land fördert die Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs für die Weißenfelser Ortsfeuerwehr mit 270.000 Euro. Das 700.000 Euro teure Fahrzeug soll seinen Vorgänger aus dem Jahr 1996 ersetzen. Ausgeliefert wird es im kommenden Jahr. Bereits in diesem Jahr soll die Tagewerbener Wehr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) für rund 140.000 Euro erhalten.

Erst im vergangenen Jahr waren in der Weißenfelser Feuerwehr mit ihren insgesamt 15 Ortswehren die letzten beiden Einsatzfahrzeuge aus DDR-Produktion außer Betrieb genommen worden. Das Burgwerbener Fahrzeug war Baujahr 1974, das Storkauer Baujahr 1980. „Alles in allem passt die Ausstattung der Wehren“, schätzt Sebastian Busch. stellvertretender Stadtwehrleiter in Weißenfels, ein.

Träger von Atemschutzgeräten werden mit neuer Schutzkleidung ausgestattet

Als Zeichen dafür, dass die Kommune dem Brandschutz große Aufmerksamkeit schenkt, sieht er die jüngste Entscheidung des Stadtrates: Einstimmig wurde beschlossen, dass die Träger von Atemschutzgeräten mit neuer Schutzkleidung ausgestattet werden. „Die alte Kleidung entspricht der aktuell noch geltenden Norm aus dem Jahr 2005, doch die neue bietet weitaus mehr Schutz und Komfort“, erklärt Busch die Anschaffung für jene Wehrleute, die bei einem Brand besonderen Gefahren und körperlichen Belastungen ausgesetzt sind. 120.000 Euro sind im Haushaltsplan dieses Jahres für den Kauf von 100 Schutzausrüstungen vorgesehen.

Wenn nun im neuen Brandschutzbedarfsplan weitere Prioritäten festgelegt werden sollen, dann werden zwangsläufig auch die Gerätehäuser in den Blickpunkt geraten. Denn deren Zustand ist von Ortschaft zu Ortschaft sehr unterschiedlich. Vorzeigeobjekt ist zweifellos die 2017 eingeweihte neue Feuerwache in der Weißenfelser Leopold-Kell-Straße. Gute Bedingungen für die Wehrleute gibt es nach Einschätzung von Maik Trauer auch in Großkorbetha, Leißling und Langendorf.

Instandhaltung der Gerätehäuser dauert recht lange

Sorgenkinder seien hingegen die Gerätehäuser in Ortschaften wie Borau, Markwerben und Uichteritz. „Hier muss sich in den nächsten Jahren unbedingt etwas bewegen. Prioritäten müssen wir im Brandschutzbedarfsplan festlegen“, sagt der stellvertretende Wehrleiter. Während Busch der Stadt alles in allem ein gutes Zeugnis in Sachen Brandschutz ausstellt, so muss er doch eine Kritik loswerden: Wenn es um die laufende Instandhaltung der Gerätehäuser, etwa um kleinere Reparaturen geht, dann dauere es mitunter recht lange, ehe die Verwaltung reagiert.

Einig sind sich Fachbereichsleiter Trauer und der stellvertretende Chef der Wehr in einer Einschätzung: Im Brand-Fall kann die vorgeschriebene Frist von zwölf Minuten vom Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort überall im Stadtgebiet eingehalten werden. (mz)