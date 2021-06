Skurriler Prozess am Amtsgericht Weißenfels - Angeklagter erscheint betrunken

Weissenfels/MZ - Schon die Begrüßung des Angeklagten lässt nichts gutes erahnen: „Servus“, sagt der Weißenfelser, den an diesem Dienstagmittag eine starke Alkoholfahne in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes umgibt. Diese bemerkt auch die Richterin und spricht den 38-Jährigen darauf an. „Da sind sie gut informiert“, antwortet dieser lallend. Allen Prozessbeteiligten ist klar: der Mann ist vollkommen betrunken. Was folgt, ist eine über halbstündige Diskussion, ob der Angeklagte überhaupt verhandlungsfähig ist. Wegen Einbruchsdiebstahls muss sich der Weißenfelser verantworten. Doch die Anklage wird gar nicht erst verlesen, nachdem sich schon die Klärung der Personalien des Weißenfelsers als schwierig gestaltet. „Ich bin Bulgare“, sagt dieser in flapsigem Ton. Als Spaß. Er ist Deutscher in Wirklichkeit.

Wie er dem Gericht lallend vorträgt, habe er seit dem Abend zuvor „durchweg getrunken“ - Schnäpse und Bier. 81 Euro habe er gestern in der Kneipe gelassen, erzählt er. „Ich bin aber nicht betrunken, das ist mein normaler Standard“, sagt der 38-Jährige, der ein gehöriges Alkoholproblem hat, wie er auch selbst sagt. Seit seinem zwölften Lebensjahr trinke er Alkohol, eine Therapie habe nichts gebracht. „Alkohol ist mein Leben“, sagt der Mann, der unbedingt will, dass die Verhandlung fortgesetzt wird. „Ich verstehe sie ja“, sagt der Weißenfelser zur Richterin, die er kurz darauf sogar mit Du anspricht und ihr mitteilt, dass ihm ihre Frisur gefällt.

„Hast du einen Anwalt für mich?“

Die Richterin will jedoch, dass von der Polizei ein Atemalkoholtest bei dem Angeklagten durchgeführt wird und bestellt deshalb zwei Beamte vom Revier in Weißenfels ins Amtsgericht. Erst danach will sie entscheiden, ob weiter verhandelt werden kann. Doch soweit kommt es nicht. Weil der Angeklagte, der zwischendurch den Gerichtssaal verlässt, um einkaufen zu gehen, plötzlich einen Pflichtverteidiger möchte und jetzt von sich aus den Prozess vertagen will.

Kurzerhand zückt er sein Handy und ruft allen Anschein nach eine Bekannte an. „Hast du einen Anwalt für mich?“, lallt er von der Anklagebank aus in sein Handy - in Anwesenheit der Richterin und Staatsanwältin, die versuchen, ruhig mit dem auch aggressiven Angeklagten umzugehen. Die Bekannte kann den 38-Jährigen bei der Suche nach einem Verteidiger helfen, der nun vom Gericht als Pflichtverteidiger bestellt wird. Ein neuer Prozesstermin steht derweil noch aus und wird später bestimmt. Die Verhandlung ist also ausgesetzt, für heute kann der Angeklagte gehen. „Hier habt ihr noch eine Maske“, sagt dieser zum Abschluss und wirft seinen Mundschutz in einen Mülleimer im Gerichtssaal.