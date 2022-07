Sitze aus Leipziger Red Bull Arena kommen auf Langendorfer Sportplatz

Langendorf - In die Bundesliga ist der Sportverein Grün-Weiß-Langendorf zwar noch nicht aufgestiegen. Aber die Zuschauer können immerhin bald so sitzen wie in einem Bundesliga-Stadion. Der Grund: Die Langendorfer haben jetzt 650 originale Sitzschalen aus der Red Bull Arena des Fußballclubs RB Leipzig geschenkt bekommen. „In dem Bundesliga-Stadion wurden die blauen Schalen ausrangiert und durch rot-weiße ersetzt“, erzählt Regine Schade (Foto 3.v.r.), ehemalige Vorsitzende des SV Grün-Weiß-Langendorf und langjähriges Fördermitglied von RB Leipzig. „Wer Interesse an einem Teil der ausrangierten Sitze hatte, konnte einen Antrag stellen.“ Die Langendorferin bekam den Zuschlag. Und zusammen mit mehreren Vereinsmitgliedern wurden die Sitze in dieser Woche abgeholt. In der nächsten Zeit sollen die Schalen am Langendorfer Fußballfeld und teilweise an der Beach-Volleyball-Arena installiert werden, so der Vereinsvorsitzender Ralph Günther (r.)

