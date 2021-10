Weißenfels/MZ - Unbekannte Diebe haben am Dienstagabend in der Thomas-Müntzer-Straße in Weißenfels zugeschlagen: An der Sporthalle ist ein Simson-Moped gestohlen worden. Laut Polizei hatte die Nutzerin das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt und angeschlossen. Als sie später zurückkam, war das Moped verschwunden.