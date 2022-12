Silvesterkarpfen aus Weißenfels sind heiß begehrte Glücksbringer

Der Inhaber der Saalefischerei zeigt sich zufrieden über den Verkauf der Silvesterkarpfen. Und er verrät, was den Fisch auszeichnet.

Weißenfels - Von Festtagsruhe keine Spur. In der Saalefischerei in Weißenfels herrscht zwischen Weihnachten und Neujahr Hochbetrieb. Denn für viele Kunden gehört er am Neujahrstag traditionell auf den Tisch: Karpfen blau.