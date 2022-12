Sieben Alpakas leben auf Ranch in Großkorbetha

Großkorbetha/MZ - Manchmal werden Träume tatsächlich wahr. So wie bei Dominique Braune. „Tiere waren schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens“, erzählt die Großkorbethaerin. In ihrem Heimatort ist sie mit Hasen, Hund und Hühnern aufgewachsen. Später wollte es das Leben erst einmal so, dass sie 28 Jahre lang als Bürokauffrau in einem Chemiebetrieb gearbeitet hat.