Eine 61-Jährige muss sich wegen falscher Verdächtigung vor Gericht verantworten. Warum sie sich als Opfer sieht und wie die Richterin am Ende entscheidet.

Sex-Gerüchte im Ort gestreut: „Nachbarschaftskrieg“ wird Fall für die Justiz in Weißenfels

Prozess am Amtsgericht

Das Amtsgericht in Weißenfels

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Die Worte des Verteidigers lassen erahnen, was sich zwischen mehreren Nachbarn in einem Ortsteil von Teuchern abgespielt haben soll: Er spricht von einem „Nachbarschaftskrieg“ mit Beleidigungen, tätlichen Angriffen, wüsten Beschimpfungen, Bedrohungen und Unterstellungen. Seine Mandantin sieht sich als Opfer des Ganzen, dennoch nimmt sie an diesem Tag auf der Anklagebank des Weißenfelser Amtsgerichts Platz.